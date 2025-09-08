Menino que sonha em ser policial recebe visita de militares durante festa de aniversário em Brusque

O pequeno Kaiky, de 10 anos, recebeu a visita de policiais militares durante sua festa de aniversário em Brusque. A festa ocorreu na última sexta-feira, 5, na casa do menino, no bairro Tomaz Coelho.

De acordo com Jocemara Ave, mãe de Kaiky, a surpresa foi tanta que ela sequer sabia que os militares iriam comparecer à festa. A mãe estava trabalhando durante a comemoração. “Eu não estava em casa. Aí quando cheguei em casa fiquei sabendo da surpresa que ele ganhou”.

Ela relata ainda que o filho adorou a visita. “Não esperava que um dia ganharia uma surpresa assim”. O menino tem o sonho de se tornar policial.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

