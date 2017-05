Menor de idade é flagrado com moto furtada pela PM de Brusque

Um adolescente foi flagrado com uma motocicleta com registro de furto quando passava pela rua Edmundo Leopoldo Merizio, Limoeiro, nesta terça-feira, 30, por volta de 20h55.

A Polícia Militar fazia ronda quando avistou o menor de idade sem capacete e com a moto sem placa. Foi feita a abordagem, e, no sistema, constatado que o veículo havia sido furtado em Itajaí no dia 27 deste mês.

O menor de idade foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o veículo.