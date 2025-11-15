Mensagens, ligações e aparições no trabalho: mulher é presa por perseguição no bairro São Luiz, em Brusque

Uma mulher de 46 anos foi presa na tarde da sexta-feira, 14, por perseguição no bairro São Luiz, em Brusque.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h17, após a vítima, de 26 anos, acionar a Polícia Militar.

Segundo o relato da jovem, as duas se conheceram em um evento profissional em Joinville, quando a mulher de 46 anos se aproximou dizendo ter gostado de seu trabalho.

A partir desse contato inicial, a autora passou a aparecer repetidamente em eventos frequentados pela vítima em outras cidades, além de obter seu número pessoal e enviar diversas mensagens e ligações.

A vítima contou que a perseguidora chegou a ir três vezes ao seu local de trabalho, afirmando que “precisava falar com ela para curar sua alma”.

A jovem afirmou que nunca havia visto a mulher antes do evento e que o contato entre ambas começou apenas por iniciativa da autora.

A situação se agravou quando a perseguidora afirmou ter vindo de São Paulo até Brusque exclusivamente para encontrá-la, o que aumentou o medo e a sensação de insegurança da vítima.

Diante do quadro, os policiais localizaram a mulher e efetuaram a prisão pelo crime de perseguição (stalking). Ela foi encaminhada para os procedimentos legais.