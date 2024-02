Mercado de Pulgas reunirá 170 expositores em Brusque; confira datas do evento

O tradicional Mercado de Pulgas chega a 21ª edição e já tem data para acontecer. O evento será realizado nos dias 8,9 e 10 de março. Cerca de 170 expositores estarão no pavilhão da Fenarreco, que contará também com a feira de artesanato, mostra de carros antigos, e música ao vivo. Para entrada será cobrado um quilo de alimento ou item de higiene.

Vilmar Araldi, do Clube de Bicicletas Antigas e organizador do evento, conta que o Mercado de Pulgas é um evento para toda a família. “Nosso grande objetivo é reunir diferentes gerações para curtir bons momentos, relembrar histórias e dividir memórias. Recebemos visitantes de diversas cidades, seja para garimpar algum objeto, ou mesmo para curtir o final de semana com os amigos e a família”, diz.

Passeio ciclístico

A novidade desta edição é o passeio ciclístico que acontece no domingo, 10, organizado pelo evento com a parceria de Ali’s Bike. Serão reunidas bicicletas novas e antigas. “O trajeto é tranquilo para que toda a família possa fazer junto, crianças e idosos”, explica Araldi. A concentração está marcada para 8h30 e a saída para as 9h, no pavilhão da Fenarreco. Para participar não é necessário inscrição.

Na sexta-feira , 8, o evento inicia às 18h e vai até as 21h30, no sábado, 9, das 9h às 21h30 e no domingo, 10, das 9h às 18h. O estacionamento é gratuito.

Para os interessados, ainda há vagas para expositores, pelo telefone (47) 99942-3435.

