Merendeira de Brusque que faleceu nesta quinta-feira teve receita divulgada em livro de culinária; colegas prestam homenagem

Márcia Costa de Souza, a merendeira de 57 anos que morreu nesta quinta-feira, 10, lutava contra um câncer. Conforme os colegas, ela era uma profissional completa, querida e muito amada.

A diretora da escola, Alessandra Nolli da Silva, conta que Márcia era uma pessoa querida por todos os alunos e que vai deixar saudades na escola. A merendeira decidiu por ter apenas cuidados paliativos.

“Uma excelente merendeira, vai deixar saudades. Cumpria muito bem sua função”. Ela estava há três anos atuando na Augusta Knorring.

“Visitei ela na segunda-feira e senti um carinho enorme por mim, pela escola, pelas crianças e demais colegas de trabalho”, disse.

E conta ainda que Márcia também participou da competição de receitas de escolas municipais. “Ela fez um pudim muito diferente. Foi muito elogiado por todos”. A receita está presente no livro de receitas da prefeitura.

A Prefeitura de Brusque divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Márcia.

“Neste momento de dor, solidarizamo-nos com familiares, amigos e colegas de trabalho, reconhecendo a importância da contribuição de Márcia para a educação do nosso município. Desejamos força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, afirmou a prefeitura.

O velório será realizado no cemitério Parque da Saudade, com início nesta quinta-feira, às 19h30. O sepultamento ocorrerá na sexta, às 14h, no mesmo local.

