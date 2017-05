A FIESC entregou na sexta-feira, 19, na sede em Florianópolis, durante o encerramento da Jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, os prêmios Ordem do Mérito Industrial e do Mérito Sindical a empresários do Estado. Ademar Sapelli foi um dos homenageados com a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina, o mais alto reconhecimento da indústria do Estado. Já o industrial Ingo Fischer, que também é vice-presidente regional da FIESC para o Vale no Itajaí Mirim, recebeu a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o reconhecimento máximo da indústria nacional.

Na foto, Ingo Fischer e Ademar Sapelli ladeando o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte durante premiação em Florianópolis.