Quem nos traz estas informações é Bianca Souza, técnica em meteorologia:

O ar seco que comanda o tempo em Santa Catarina e trouxe uma madrugada,26, de céu mais limpo, ajudou na perda de radiação e consequentemente as temperaturas baixaram no decorrer do período.

Na cidade de Bom Jardim da Serra, por volta das 08 hs da manhã de hoje, os termômetros marcaram 5,7°C NEGATIVOS. Essa é a menor temperatura do ano registrada aqui no estado até o momento.

Importante ressaltar que esse “frio” é isolado e rápido. Isolado porque é em poucos pontos da Serra que ele é mais forte, exemplo que podemos ver abaixo:

Enquanto no centro de Bom Jardim da Serra tivemos -5,7°C, lá no alto do Morro da Igreja, que pertence ao mesmo município, no mesmo horário o dia amanhecia com 12,7°C. Confira a seguir, alguns valores do amanhecer de hoje na Serra Catarinense

-5,7°C Bom Jardim da Serra

12,7°C Morro da Igreja

-1°C São Joaquim

3,5°C Urubici

Esse frio também foi rápido, já que o ar é seco, assim que o sol foi nascendo e os primeiros raios solares foram aparecendo as temperaturas foram subindo. Durante a tarde devemos ter temperaturas na casa dos 20°C na região da Serra.

Por Bianca Souza