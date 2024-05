Mesmo com a greve em curso, aulas presenciais do IFC de Brusque serão retomadas nesta quinta-feira

A diretora-geral do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Brusque comunicou na segunda-feira, 20, que a partir da quinta-feira, 23, as aulas presenciais serão retomadas em todos os níveis e cursos. Elas serão ministradas por docentes não grevistas e outros que manifestaram espontaneamente o interesse em retornar às atividades, mesmo com a greve ainda em curso.

Com o objetivo reduzir prejuízos, a gestão elaborou um horário especial a ser realizado enquanto durar a paralisação.

“É importante salientar que em razão de ser um retorno parcial, com o quadro de docentes incompleto, haverá janelas dentro do horário e possibilidade de dias sem aulas, por isso, pedimos paciência e compreensão diante deste contexto atípico”, explicou a diretoria em uma nota publicada no site da instituição.

O horário especial a ser implementado está em fase de construção e últimos alinhamentos internos, de modo que ainda não será disponibilizado. Entretanto, na quinta-feira, todos os estudantes terão conhecimento e ele então será compartilhado com a comunidade.

“No decorrer dos próximos dias, essa primeira versão do horário poderá sofrer alterações, dependendo do desfecho das negociações com o governo e/ou da manifestação de novos docentes interessados em retornar às atividades”.

A partir deste retorno na quinta-feira, as regras anteriores de saídas antecipadas e chegadas atrasadas para estudantes do Ensino Médio Integrado entrarão em vigência novamente, o campus voltará a funcionar normalmente das 07h30 às 22h15 e o refeitório/cantina também estarão à disposição dos estudantes e de toda a comunidade.

“Por fim, as obras de prolongamento da avenida Beira-rio já começaram e o acesso ao campus por essa via estará interditado enquanto durar o período da reforma. Assim, todos os estudantes devem acessar a instituição pelo portão superior”, concluiu a diretoria no comunicado.

Greve

A greve nacional foi iniciada no dia 15 de abril deste ano. O campus do município aderiu ao movimento. Os professores e técnicos-administrativos cobram recomposição salarial e também o reajuste imediato de auxílios e bolsas dos estudantes.

A diretora do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Brusque, Jéssyca Bózio Cipriano, contou ao O Município em abril deste ano que desde o início das negociações, os professores reivindicam um reajuste linear para além dos 9% concedidos em 2023, tendo em vista que a greve levanta demandas que datam de 2015, ano em que se negociou o último reajuste expressivo.

“Atualmente, sabe-se que as perdas pela inflação giram entre 22,71% e 34,32%. No entanto, para este ano, o governo federal ventilou reajuste apenas para os auxílios (alimentação, creche e saúde) e não tratou concretamente sobre um reajuste salarial, ou seja, a proposta é de 0% para 2024, o que o movimento grevista não pretende aceitar“, disse ela na entrevista realizada em abril.

Jéssyca destacou à época que o que está em pauta é a correção dos salários conforme a inflação dos últimos anos, não um aumento.

