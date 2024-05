Mesmo com água na pista, rodovia Germano Barni é liberada em Botuverá

O trânsito na rodovia Germano Barni, em Botuverá, foi liberado no início da tarde desta segunda-feira, 20, após o rompimento de uma tubulação próxima da via inundar a pista. Mesmo com a água ainda presente no local, a passagem de veículos foi totalmente liberada. A rodovia estava bloqueada desde sábado, 18.

Durante a manhã, a passagem de veículos pesados estava bloqueada, mas carros poderiam passar por um acesso. Agora, o prefeito Alcir Merizio informou que os veículos já podem passar na rodovia.

Para a retirada da água, valas foram feitas para que a água pudesse escoar. Segundo o prefeito, a tubulação entupiu e então a água não conseguia mais passar, a mesma, de acordo com ele, tratava-se de uma tubulação antiga.

Em um vídeo divulgado em seu Instagram, por volta das 12h, Alcir informou que o trânsito no local ainda era lento. Ele também pediu que os motoristas tenham atenção no trecho.

