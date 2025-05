Metalúrgicos rejeitam proposta de reajuste salarial e decretam greve em Brusque e Guabiruba

Por unanimidade, os trabalhadores e trabalhadoras da indústria metalúrgica rejeitaram a proposta patronal de reajuste salarial durante as assembleias realizadas na manhã deste domingo, 25, em Brusque e Guabiruba. A categoria também deliberou pela aprovação do estado de greve, como forma de pressionar o setor patronal por avanços nas negociações da campanha salarial 2025/2026.

As assembleias aconteceram em dois locais e horários distintos, reunindo trabalhadores no auditório da sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (SINTIMMMEB), em Brusque, às 8h30, e na sede recreativa do sindicato, em Guabiruba, às 10h30.

Durante os encontros, foram analisadas e rejeitadas as contrapropostas apresentadas pelo sindicato patronal, que, além de um reajuste considerado insuficiente, também trazia a tentativa de retirada de cláusulas importantes da convenção coletiva de trabalho (CCT).

Retirada de direitos não será aceita

O presidente do Sintimmmeb, Eduardo de Souza, reforçou que a mobilização da categoria vem sendo um dos pontos fortes desta campanha.

“Tivemos uma participação muito ativa esse ano. Os trabalhadores e trabalhadoras não só compareceram às assembleias, como participaram de forma expressiva nas redes sociais, nos retornos pelo WhatsApp, em ligações, sempre apoiando o sindicato. Isso mostra que a categoria está entendendo que é possível avançar”, destacou.

Eduardo também explicou que, além de buscar melhorias, o sindicato está enfrentando propostas patronais que tentam reduzir direitos históricos da convenção coletiva, como no caso do aviso prévio.

“Só para dar um exemplo: hoje, o trabalhador da nossa categoria que pede demissão cumpre apenas 12 dias de aviso. O patronal quer, em uma canetada, tirar 18 dias desse direito. Enquanto isso, quando tentamos avançar em algo simples, como garantir um dia para o trabalhador acompanhar o filho ao médico, eles dizem que não dá. É esse tipo de desrespeito que os trabalhadores rejeitaram hoje”, explicou o presidente.

Estado de greve aprovado

Além da rejeição da proposta, os trabalhadores aprovaram o estado de greve, um instrumento legal que mantém a categoria em alerta e mobilizada para uma possível paralisação, caso as negociações não avancem de forma satisfatória.

“A partir de segunda-feira, estaremos comunicando oficialmente o sindicato patronal sobre a decisão da categoria. As negociações continuam, e esperamos que haja bom senso do lado de lá para atender às reivindicações dos trabalhadores”, afirmou Eduardo.

Próxima assembleia já tem data marcada

O presidente do Sintimmmeb também convocou toda a categoria para a próxima assembleia, que será realizada no sábado, 31 de maio, às 14h30, na sede do sindicato, em Brusque, e às 16h30 na sede recreativa em Guabiruba.

“É muito importante que cada trabalhador e trabalhadora participe. Quem decide os rumos da campanha salarial são vocês. Só com união, participação e mobilização é que a gente conquista. E não temos dúvida: a força dos trabalhadores é muito maior do que qualquer tentativa de retirada de direitos”, concluiu.

As próximas assembleias acontecerão no dia 31 de maio. Em Brusque, a reunião será feita às 14h30, no auditório da sede do sindicato, na Rua João Bauer, 75, Centro. Já em Guabiruba, o encontrto será realizado na sede recreativa do SINTIMMMEB, às 16h30.