Metanol e os riscos à visão: casos recentes alertam para necessidade de atendimento médico rápido

Metanol e a visão

Os recentes casos de intoxicação por metanol no país chamaram atenção para os riscos que a substância apresenta à visão. O presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, André Frutuoso, alerta que ao ser metabolizado pelo corpo, o metanol se transforma em ácido fórmico, composto que atinge rapidamente as fibras do nervo óptico, essenciais para levar as imagens dos olhos ao cérebro. Por isso, sintomas como visão borrada ou perda visual após ingerir bebida suspeita exigem agilidade e procurar atendimento médico em até 12 horas é fundamental. O tratamento rápido pode minimizar lesões e tentar reduzir os danos para a saúde ocular, reforçando a importância de não ignorar sinais de intoxicação.

Menos IR

O deputado estadual Fabiano da Luz (PT) aplaude a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que isenta do pagamento do Imposto de Renda para quem ganha menos de R$ 5 mil. Diz que SC é quem mais se beneficiará, com cerca de R$ 3 bilhões por ano, de 700 mil contribuintes, que ficam na economia estadual e deixam de ir para aquele faminto leão.

Novela Bolsonaro

Mais um capítulo das últimas horas da novela da família Bolsonaro a política catarinense. A escolha do vereador Carlos para disputar uma vaga ao Senado por SC em 2026 tem a oposição da ex-primeira-dama, Michelle, que prefere vê-lo dando expediente em Brasília, e que a vaga, aqui, seja da deputada federal Caroline de Toni, do PL, que está convidada a filiar-se ao Novo. A outra vaga é do senador Esperidião Amin (PP) e ninguém mexe nisso. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que diz haver dificuldade de lidar com a questão catarinense, admite a candidatura de Carlos, mas se o governador Jorginho Mello topar ter Caroline na sua chapa como vice.

Sem apito

O juiz de futebol catarinense Ramon Abatti Abel, dos quadros da Fifa e tido como um dos melhores do Brasil, teve uma atuação desastrosa, domingo, no jogo entre Palmeiras e São Paulo. No mesmo dia, em nota, a Comissão de Arbitragem da CBF afirmou que ele e Lucas Casagrande, que apitou Bragantino x Grêmio, também domingo, “serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades”.

Indenização

A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho (MPT) de SC conseguiram, após quase oito anos de processo, localizar e trazer ao Brasil os herdeiros de um trabalhador haitiano que morreu em um acidente laboral em Navegantes. Os filhos da vítima, de 17 e 10 anos, estavam vivendo na República Dominicana em situação de vulnerabilidade e agora serão acolhidos e receber a indenização devida, no valor aproximado de R$ 400 mil.

De olho na escola

Aproximar a arte e a educação com temas do tempo atual a partir da filosofia, literatura e psicanálise é o que faz a artista Monica Siedler com “Espalhar a Pólvora para Colher o Fogo”, que inclui no roteiro do monólogo a Escola Profª. Herondina Medeiros Zeferino, em Ingleses, na Ilha de SC. Maior da rede municipal, ocupa o auditório de 380 lugares nos dias 10 e 11 deste mês, às 19 horas. Parte da pesquisa desenvolvida em encenações nos EJAs (Educação de Jovens e Adultos) demonstrou o interesse dos estudantes. A circulação está legitimada pelo edital Seu Lidinho, tem entrada gratuita e um bate-papo no encerramento.

Marcha

Reconhecida por lei estadual como Patrimônio Cultural e Imaterial de SC a maior Marcha para Jesus em SC está agendada para o próximo dia 11, em Florianópolis, com concentração no Parque de Coqueiros. Na sequência, o público se dirige à Beiramar Continental. A expectativa é reunir entre 60 mil a 70 mil fiéis.

Com os pets

Nesse ano não houve tempo, mas em 2026, em 4 de outubro – Dia Mundial dos Animais – , os estudantes do ensino fundamental e médio de SC poderão levar seus animais de estimação para as suas respectivas escolas. Projeto com tal sentido está sendo votado no Legislativo estadual.

Javali

O deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC) tenta, no Congresso, levar adiante iniciativas legais para controle populacional do javali, espécie exótica invasora que causa graves prejuízos ambientais, sanitários, econômicos e sociais em diversos biomas brasileiros. Tem enfrentado os ambientalistas-caviar.