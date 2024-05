Metas alcançadas: 66ª edição da Pronegócio registra mais de um milhão de peças comercializadas

Desde segunda-feira, 13, a 66ª Pronegócio, realizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (AmpeBr) em parceria com o Sebrae de Santa Catarina, foi o palco de negociação entre fabricantes de Santa Catarina e compradores de todo o Brasil.

O evento, considerado a maior rodada de confecção do país, reuniu no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, mais de 600 lojistas ao longo de quatro dias de realização, que adquiriram produtos da coleção Primavera/Verão 2024.

Encerrada nesta quinta-feira, 16, a 66ª Pronegócio mais uma vez atingiu as expectativas e metas. O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, ressalta os bons números da edição.

“Finalizamos mais uma semana de muito trabalho. Foram quatro dias de intensas negociações. Com compradores vindos do Brasil todo, nosso objetivo era chegar em 1 milhão de peças comercializadas e conseguimos atingir essa meta, apesar da ausência dos mais de 120 compradores gaúchos que devido a tragédia no estado cancelaram sua participação”, comentou.

Ele pontuou que nas próximas semanas ainda há continuidade de vendas, pois compradores voltam para suas empresas e somente aí fecham os pedidos.

“Muitos lojistas finalizam os pedidos no decorrer da próxima semana. Esses fechamentos dão um acréscimo de 20% nas vendas”, explicou Schoening.

O presidente ainda agradeceu a todos os participantes por contribuírem para o sucesso da rodada.

“Primeiramente queremos agradecer aqui os 147 fabricantes, porque o objetivo da nossa entidade é colocá-los de frente com o comprador e proporcionar uma conexão que gera negócio. Nosso sentimento como entidade é de dever concluído”, afirmou.

Ótima experiência

Vindo de Praia Grande, São Paulo, Renata Girotti, participou pela segunda vez da Pronegócio. Ela é proprietária das Lojas Baby Clean, e contou que conheceu a rodada através de parceiros do estado paulista, se interessou e procurou a AmpeBr através das redes sociais.

“Alguns parceiros nossos participaram de rodadas anteriores e nos falaram sobre, achei bem interessante e a partir disso busquei pela AmpeBr no Instagram. A partir do contato inteiramos mais do evento e em janeiro participamos pela primeira vez”, falou Renata.

Ela que possui sete lojas no litoral paulista, destacou que a organização e a concentração de vários fornecedores em um só lugar foi um dos diferenciais que mais gostou. Além disso, frisou que encontrou todos os produtos que procurava e com uma ótima qualidade.

“É muito melhor que as feiras tradicionais, a organização, os produtos, o preço, a facilidade, o nosso espaço no box são diferenciais enormes. Além disso, o networking também é um fator muito importante, aqui temos muitas oportunidades de novas parcerias. Na última edição estávamos nos adaptando, nesta já entendemos o funcionamento e fechamos mais negócios. Nossa experiência foi muito bacana, encontramos tudo o que queríamos, inclusive precisava de algumas peças a pronta entrega e já consegui, saindo com o pedido já pronto. Com certeza vamos voltar nas próximas edições”, afirmou Renata.

Pela primeira vez na Pronegócio, a paraense Luzia Lúcia Costa Barbosa, proprietária da Magazine Santa Lúcia, explicou que ficou sabendo da rodada em um evento que participou em Pernambuco.

“Um lojista me falou do evento e me interessei bastante. Fiz o contato com a AmpeBr e agora estamos pela primeira vez aqui. Gostei muito, é um local cheio de oportunidade de novos negócios, produtos diferenciados e uma enorme variedade”, ressaltou.

Com quatro lojas no estado do Pará há mais de 30 anos, ela comentou que participou do desfile na noite de terça-feira, 14, e aprovou o evento.

“Foi ótimo ver as peças nos modelos, tivemos uma visão muito melhor dos itens. Foi um momento bem legal e descontraído. Pretendemos voltar nas próximas rodadas e realizar novos negócios”, afirmou Luzia.

Boas oportunidades e vendas

Os vendedores também saíram satisfeitos da 66ª Pronegócio. Helena Westerlon Matos, sócia proprietária da Fofuxa Pijamas, de Brusque, participa da rodada há mais de 15 anos. Ela ressaltou que a feira oportuniza o contato com compradores de todo o Brasil em um único lugar e criar uma boa rede de contatos.

“Além da AmpeBr trazer compradores de todo o Brasil e concentrá-los em um espaço só o que facilita muito, são lojistas selecionados, não temos problemas com pagamentos por exemplo. E também oportuniza criarmos parcerias com os compradores. A cada rodada nossas vendas e cartela de clientes aumentam, isso é ótimo e um diferencial que nos faz participar há tanto tempo e sempre voltar”, frisou.

Ele ainda falou que as expectativas para a rodada eram boas e como sempre foram alcançadas.

“Foi uma semana boa de vendas, claro que devido a tragédia no Rio Grande Sul alguns clientes de lá não vieram, mas de modo geral gostei da rodada, foi bem positiva”, afirmou Helena.

Presente na Pronegócio há mais de 18 anos, a Camisaria Milani da cidade de Guabiruba, começou a participar devido às oportunidades que o evento proporciona e se tornou uma marca com presença assídua. Conforme explicou o gerente comercial da empresa, Cristofer da Luz, a cada rodada a cartela de clientes aumenta de 5% a 10%.

“Inicialmente o motivo de participarmos foram os novos clientes e mercados de outras regiões, fora o modelo de negócio onde conseguimos atender compradores de todo o Brasil em quatro dias. E o que nos fez fidelizar a participação foi realmente esse sistema único de negociação, que não se encontra em nenhuma outra feira. Aqui não há um assédio ao comprador, ele é quem decide de qual fabricante quer comprar, então esse é um modelo muito atrativo para ambas as partes. Além disso, a cada rodada captamos novos clientes”, pontuou da Luz.

Ele ainda destacou que as vendas e parcerias criadas na rodada são muito importantes para a empresa.

“Já estamos aqui há mais de 18 anos, temos compradores que sempre adquirem nossa coleção, então são parcerias que foram se firmando ao longo do tempo. Nesta rodada tivemos a situação com o Rio Grande do Sul e a ausência desses compradores, mas apesar de tudo tivemos vendas significativas”, finalizou.

Próxima edição

Com o encerramento da 66ª Pronegócio, a AmpeBr inicia os preparativos para a 67ª Pronegócio que apresenta a coleção Alto Verão 2025. A rodada acontece de 12 a 15 de agosto, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque (SC). Mais informações: (47) 3351-3811.

