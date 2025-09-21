Após um fim de semana marcado por alertas meteorológicos para diversas regiões de Santa Catarina, Brusque encerrou a tarde deste domingo, 21, com volumes de chuva considerados baixos, apesar da condição de instabilidade.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição.

No Vale do Itajaí-Mirim, os acumulados registrados até o início da noite ficaram quase todos abaixo de 20 mm, indicando um cenário de normalidade, sem registros de ocorrências relevantes até o encerramento desta edição, portanto.

Chuvas em números

Confira na tabela abaixo os volumes pluviométricos parciais deste domingo, correspondentes a cada local descrito então em anexo na tabela.

Brusque segue em alerta

A nova atualização da previsão do tempo, divulgada pelo meteorologista Leandro Puchalski, mantém a condição de alerta para Brusque entre o restante deste domingo e o início da segunda-feira.

Embora a tendência não indique chuva contínua, o especialista ressalta a possibilidade de trovoadas e aguaceiros intensos concentrados em curto intervalo de tempo.

Nesse contexto, a instabilidade deve se prolongar pela madrugada e manhã de segunda-feira, com tendência de melhora a partir da tarde.

Um dos fatores destacados por Puchalski é a atuação do vento sudoeste, que deve ganhar força na tarde de segunda-feira, contribuindo para a dissipação das nuvens, favorecendo a estabilização do tempo.

Frio noturno em Brusque

Com o avanço de uma massa de ar mais seco e frio, há expectativa de queda nas temperaturas noturnas, especialmente entre terça-feira, 23, e quarta-feira, 24, quando Brusque pode registrar mínimas abaixo dos 10 °C — sob condição de frio seco.

Apesar de o alerta para temporais severos estar mais concentrado nas regiões do Meio-Oeste e Oeste catarinense, o meteorologista reforça que Brusque também deve permanecer em atenção.

Isso porque, segundo ele, há possibilidade de eventos isolados de chuva forte, que podem ocorrer de forma pontual e, eventualmente, causar transtornos localizados.

Drone sobrevoa Brusque

Por fim, acompanhe as imagens aéreas capturadas por drone, que revelam Brusque vista do alto sob céu carregado no fim da tarde deste domingo.

A galeria completa está disponível mais adiante, após os anúncios no fim da edição.

As cenas, pois, complementam o panorama descrito e apresentam uma visão singular de Brusque em meio à recente instabilidade do tempo.

Galeria após o apoio comercial

Entardecer de domingo em Brusque

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

