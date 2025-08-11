Aos 16 minutos do segundo tempo da partida contra o Carlos Renaux, o atacante Lucas Souza, do Metropolitano, foi expulso no banco de reservas pelo árbitro Adriano Roberto de Souza após urinar em uma garrafa plástica. O jogo de ida da semifinal da Série B do Catarinense terminou empatado em 1 a 1 no estádio do Sesi, em Blumenau.

De acordo com a súmula, o juiz foi informado pelo quarto árbitro, Ruan Alessandro Kanitz dos Santos, de que o atleta “estava urinando dentro de uma garrafa plástica em seu banco de reservas”. Com isso, Lucas Souza recebeu cartão vermelho direto e seguiu para o vestiário normalmente.

O atacante de 31 anos disputou sete partidas pelo Metropolitano nesta Série B estadual, sendo quatro como titular e três saindo do banco. Nas outras quatro partidas, foi reserva não utilizado.

Com a expulsão, Lucas Souza está suspenso do jogo de volta da semifinal, que começa às 19h deste sábado, 16, no Augusto Bauer. Quem vencer conquista o acesso à elite de 2026. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

