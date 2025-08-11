Metropolitano x Carlos Renaux: reserva é expulso por urinar em garrafa plástica, diz súmula
Lucas Souza, do time blumenauense, levou cartão vermelho direto aos 16 minutos da segunda etapa
Aos 16 minutos do segundo tempo da partida contra o Carlos Renaux, o atacante Lucas Souza, do Metropolitano, foi expulso no banco de reservas pelo árbitro Adriano Roberto de Souza após urinar em uma garrafa plástica. O jogo de ida da semifinal da Série B do Catarinense terminou empatado em 1 a 1 no estádio do Sesi, em Blumenau.
De acordo com a súmula, o juiz foi informado pelo quarto árbitro, Ruan Alessandro Kanitz dos Santos, de que o atleta “estava urinando dentro de uma garrafa plástica em seu banco de reservas”. Com isso, Lucas Souza recebeu cartão vermelho direto e seguiu para o vestiário normalmente.
O atacante de 31 anos disputou sete partidas pelo Metropolitano nesta Série B estadual, sendo quatro como titular e três saindo do banco. Nas outras quatro partidas, foi reserva não utilizado.
Com a expulsão, Lucas Souza está suspenso do jogo de volta da semifinal, que começa às 19h deste sábado, 16, no Augusto Bauer. Quem vencer conquista o acesso à elite de 2026. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
