Meu Malvado Favorito 3 estreia nos cinemas de Brusque

Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso através de sua série de TV, onde interpretava um vilão chamado EvilBratt. Entretanto, o tempo passou, ele cresceu, a voz mudou e a fama se foi. Com a série cancelada, Balthazar tornou-se uma pessoa vingativa que, nas décadas seguintes, planejou seu retorno triunfal como vingança. Gru e Lucy são chamados para enfrentá-lo logo em sua reaparição, mas acabam sendo demitidos por não terem conseguido capturá-lo. Gru então descobre que possui um irmão gêmeo, Dru, e parte com a família para encontrá-lo no país em que vive.

Precedido por Meu Malvado Favorito (2010) e Meu Malvado Favorito 2 (2013).

Trata-se do primeiro filme de Trey Parker para crianças. Vale lembrar que ele é um dos criadores da série South Park (1997).

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 15h30, 17h30 e 19h30, e legendadas às 21h30. O filme também pode ser assistido no Cine Gracher da Havan, com sessões dubladas e em 3D às 16h, 19h e 21h30.

