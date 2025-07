“Meu pai trabalha aqui”: placa pede que motoristas cuidem com trabalhadores de obra em Brusque

Uma placa que solicita atenção de motoristas à atuação de trabalhadores de uma obra em Brusque foi instalada na rodovia Antônio Heil, perto do pavilhão da Fenarreco.

“Por favor, vai devagar. Meu pai trabalha aqui”, está escrito na placa, que leva a marca da Pacopedra, empresa responsável pela obra no local.

Trabalhadores executam a obra de construção de um novo retorno, para facilitar a entrada na rodovia Antônio Heil pelo pavilhão e permitir o retorno sentido Mont Serrat após a saída da ponte Arquiteta Andréa Volkmann.

A placa está no canto da via, no sentido do Mont Serrat para Havan, no Centro II.

