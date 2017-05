Tweet no Twitter

Tutora: Valeska de Souza

Idade: 23 anos

Profissão: Empresária

Bairro: Souza Cruz, Brusque

Pet: Nick

Raça: Shitzu

Idade: 2 anos

O Nick é o bebê de quatro patas da sua dona Valeska. Ele é mimado e muito amado. Nestes dias de frio, o cachorro adora ficar deitado no sofá com suas lindas roupinhas de inverno. Nick também é dócil, meigo e companheiro e está sempre disposto a dar uma passeadinha com a dona. Ele é o amor dela e lhe faz muito feliz!