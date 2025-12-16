Migrantes e imigrantes são qualificados para empreender em Brusque; conheça projeto

Por iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o projeto TramPOW, voltado ao empreendedorismo e à integração social de migrantes, está sendo realizado em Brusque.

O programa é destinado a imigrantes de outros países e migrantes de diferentes regiões do Brasil, com o objetivo de promover integração, capacitação e acolhimento, incentivando os participantes a buscarem oportunidades dentro do município.

Com aulas semanais, o conteúdo aborda autodesenvolvimento, empreendedorismo e gestão de negócios, fortalecendo a autonomia econômica e a integração social dos novos moradores.

“O TramPOW é uma jornada que trabalha autodesenvolvimento, empregabilidade e empreendedorismo, com o objetivo de desafiar as desigualdades e ampliar as oportunidades”, explica Luciane Scheuermann, responsável pelo projeto.

A jornada de estudos tem duração de 14 semanas, divididas em quatro fases, com 12 treinamentos, que podem ocorrer de forma presencial ou online, além de duas mentorias coletivas. As aulas acontecem na Uniasselvi, em Brusque.

A turma atual conta com cerca de 20 alunos, iniciada em agosto deste ano, e reúne participantes de outros estados, como Rio Grande do Sul e São Paulo, além de imigrantes do Haiti, Colômbia e Venezuela.

O professor e psicólogo Kauan Graciano destaca a importância de direcionar os imigrantes e migrantes que chegam a Brusque para que consigam se estabilizar na nova cultura e saibam que possuem uma rede de apoio.

Ele reforça que o programa aborda temas como legislação brasileira, acesso a oportunidades no mercado de trabalho de Brusque, formas de buscar um emprego, formalização de currículo e todo o apoio emocional necessário.

Um dos alunos do projeto é o haitiano Samson Celestin, que mora em Brusque há quase dez anos. “É um curso muito importante para mim, pois penso em abrir o meu próprio negócio para poder melhorar minha vida. Quando eu comecei, não conseguia entender muito bem, agora já estou satisfeito com as aulas”, disse.

Vitória Maurici se mudou do Rio Grande do Sul para Brusque e atualmente participa do projeto TramPOW. “Quando eu entrei no curso, não sabia muito o que esperar, mas, quando comecei, tive ajuda de profissionais qualificados. A gente conseguiu aprender muita coisa e eu consegui expandir meu repertório. Foi um curso que abriu barreiras”, explicou.

A organização pretende abrir mais uma turma no ano de 2026. Aos interessados, é necessário buscar diretamente a sede do Sebrae Brusque, localizada na Avenida Hugo Schlosser, no bairro Jardim Maluche.

