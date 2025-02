O vice-presidente do grupo AVS, Miguel Socorro, classificou reunião da SAF do Brusque com a Prefeitura de Brusque como “muito proveitosa”, com perspectiva de boas negociações para o quadricolor, envolvendo a construção do centro de treinamento (CT). O dirigente participou de encontro com a prefeitura nesta quarta-feira, 5, e atendeu a imprensa uma hora antes de Brusque 1×1 Criciúma neste sábado, 8, em zona mista. Ele continua na cidade supervisionando a transição da administração do futebol do clube.

Uma das questões tratadas com a Prefeitura de Brusque envolve o CT. As conversas são sobre construir a estrutura na área que a Prefeitura concedeu em 2019 ao Brusque no Complexo Chico Wehmuth, na Estrada da Fazenda, no bairro Volta Grande. O contrato de concessão é do clube associativo, e o plano envolve transferir a concessão para a SAF.

“Tivemos também uma reunião com o prefeito em que correu tudo bem. Fomos muito bem recebidos. A Prefeitura está consciente dos problemas que temos em mãos. Está disponível para ajudar dentro de suas possibilidades. Foi uma reunião muito proveitosa, de onde poderão sair, muito em breve, notícias muito animadoras para o que será o futuro do Brusque”, explica Miguel Socorro.

“O prefeito tem consciência de que é fundamental para nós. As coisas estão muito bem encaminhadas e em breve vamos ter notícias sobre isso”, afirma.

A princípio, é projetado um CT com dois campos de grama natural, com alta qualidade, conforme relata o dirigente português. “É interesse nosso [a área concedida na Volta Grande]. Portanto, vamos ver a forma com que vamos converter isto para a SAF. Estamos a trabalhar neste caso, os dois jurídicos [da SAF e da Prefeitura].”

Em relação a um estádio a ser construído para o Brusque, Socorro afirma que não pode adiantar informações. O que se sabe é que existe a possibilidade de construção de um estádio, vinculada às receitas provenientes da venda de direitos comerciais e televisivos ao grupo investidor do grupo da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra.

Dívidas

Perguntado sobre as dívidas do Brusque a serem quitadas, Socorro afirma que sanar o clube financeiramente é uma prioridade. Sem especificar, citou a resolução de algumas pendências.

“Estamos com estes processos todos em andamento. Algumas partes foram resolvidas, outras demoram mais tempo, mas temos este caso em mãos e sabemos que é fundamental para a estabilidade. Seja do elenco, recebendo aquilo a que tem direito, sejam outras dívidas. É um assunto, para nós, de prioridade máxima.”

Transferências

Quanto a reforços, Miguel Socorro teve, antes do jogo contra o Criciúma, discurso com algumas diferenças em relação ao de Filipe Gouveia após a partida. O treinador citou a necessidade imediata de cinco reforços, mesmo reconhecendo a dificuldade de encontrar os jogadores mais apropriados neste momento do mercado. O dirigente afirmou estar contente com o elenco atual, citando a necessidade de melhoria e afirmando que o time estará mais competitivo para o Brasileiro Série C.

“Estamos ativos no mercado. Chegou, hoje [sábado, 8], um analista de mercado do grupo que vai colaborar neste momento (grupo AVS). Estamos à procura de funções, estamos atentos ao mercado, sabemos que há posições com mais carências do que outras.”

“Neste momento, estamos contentes com o que temos, mas sabemos que temos que melhorar em alguns pontos”, afirma.

Saída de Paulinho

O Brusque teve, na sexta-feira, 7, duas transferências confirmadas: o retorno de Jordan, após empréstimo ao Sport; e a liberação de Paulinho ao Vila Nova. O volante e o Anápolis-GO, clube que o havia emprestado, tiveram conflitos com o quadricolor na justiça. O curto tempo de contrato foi um motivo para chegar à rescisão e liberar um jogador que não demonstrava estar satisfeito no clube.

“Foi mútuo acordo. Ele não tinha contrato para toda a Série C, não chegamos a um acordo com ele [para renovação do contrato] e achamos que era o melhor caminho para as duas partes”, resumiu Socorro.

Novo ônibus

Miguel Socorro relatou ainda que a SAF entrou em contato nesta sexta-feira, 7, com uma empresa que apresentou propostas para um novo ônibus do Brusque. “Estamos a ver a possibilidade de fazer o mais rápido possível, com o ônibus na estrada, com a nossa identidade. (…) É muita coisa ao mesmo tempo, mas estamos conscientes daquilo que temos que fazer.”

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: