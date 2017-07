Confira os resumos dos capítulos dos dias 24 a 29 de julho

Segunda-feira, 24 de julho

Onur tenta fazer as pazes com Sherazade, pois se sente culpado. Kerem salva Bennu de uma situação difícil. Kerem encontra Sherazade e Kaan no cinema e Onur fica nervoso. A preocupação de Burhan com o tratamento de seu neto Kaan irrita Fusun. Gani fica nervoso por causa de um erro que cometeu. Sherazade fica triste ao ver o sofrimento de Mihriban. Onur tenta se reconciliar com sua mãe. Começam s surgir rumores na companhia sobre Sherazade ter um filho. Onur se irrita com Kerem, que não para de falar sobre seu amor. Os empregados da empresa estão ansiosos pela festa de fim de ano. Bennu faz de tudo para que Kerem repare nela.

Terça-feira, 25 de julho

Kerem insiste para que Sherazade vá à festa. A aproximação de Kerem e Sherazade deixa Onur bravo e Bennu triste. Onur cobrar de Kerem uma explicação sobre Sherazade e Kerem quer seguir seus sentimentos. Alim Kemal está envolvido em algo sem seus familiares saberem. Gani conquista Burhan com seu conhecimento em tecnologia. A mãe de Onur se irrita com o comportamento bravo do filho. Sherazade se magoa com Bennu. Fusun planeja falar com Sherazade. Burhan faz uma grande surpresa para sua esposa Nadide. Onur e Kerem tentam esconder a briga entre eles. Kerem tentar acha um meio de se declarar para Sherazade. Sherazade fica chocada com algo que Onur fez.

Quarta-feira, 26 de julho

Sherazade está triste e Onur faz de tudo para acalmá-la. Fusun vai ter o bebê enquanto seu marido Ali Kemal está com sua amante. Bennu está animada para a viagem de trabalho com Kerem. Onur convida os empregados da empresa para um piquenique em sua fazenda, onde tenta ganhar o coração de Sherazade e Kaan. O óbvio interesse de Onur em Sherazade incomoda Kerem. Sherazade explica questões importantes para Onur. A doença de Mihriban deixa Sherazade numa situação difícil. A depressão pós-parto de Füsun irrita sua família. A visita de Sherazade a Fusun agrada muito a Burhan.

Quinta-feira, 27 de julho

Sherazade se sente impotente diante do interesse insistente de Onur. Irritada com a situação de Fusun, Nadide tenta achar uma solução. Onur não gosta do que ouviu Kerem dizer sobre Sherazade. Sherazade e Kerem ficam presos no elevador. Onur fica bravo ao saber que Kerem e Sherazade ficaram sozinhos juntos. Burhan descobre que Gani comprou um carro. A depressão de Fusun continua a incomodar sua família. O grande interesse de Kaan com as fotos do pai confunde Sherazade. Bennu permite que sua irmã Melek fique por um tempo, mas ela não se sente à vontade. Onur descobre que a arquiteta, Jale, que foi demitida durante o período de experiência, fez uma reclamação.

Sexta-feira, 28 de julho

Sherazade e Bennu começam a causar rumores. A relação entre Onur e Kerem fica cada vez mais complicada. Kerem fica devastado ao ver Sherazade e Onur de mãos dadas durante um evento. Kerem busca consolo com Bennu. Fusun fica agradecida ao receber a atenção de Sherazade. Burhan se enfurece diante de um escândalo ambiental. Feride fica surpresa com uma foto no jornal de Onur e Sherazade de mãos dadas durante a exposição de arte. Kerem tenta todo tipo de coisa para esquecer Sherazade.

Sábado, 29 de julho

Kerem acorda mal depois de uma noite de sexo. Sherazade sofre um atentado. Onur tenta descobrir quem atirou em Sherazade. Nadide fica aliviada ao ver que Fusun começa a tomar conta do seu bebê. Burhan tenta limpar seu nome depois de se envolver em um escândalo. Onur toma cuidados especiais com a segurança de Sherazade. Bennu fica surpresa ao ver o cuidado de Onur com Sherazade. O afeto que Kaan tem demonstrado a Kerem deixa Onur triste e com ciúmes. Uma grande crise acontece na casa de Burhan.

Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.