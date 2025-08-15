Mil maços de cigarro, R$ 30 mil e drogas: Polícia Civil realiza operação contra tráfico em Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 15, a Polícia Civil de Brusque apreendeu drogas, mais de mil maços de cigarro e mais de R$ 30 mil em espécie durante uma operação contra o tráfico no município. A ação foi realizada pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Souza Cruz, Azambuja, São Pedro e Poço Fundo. O objetivo da operação foi coletar elementos para um inquérito policial que apura o envolvimento de investigados com o tráfico de drogas.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, aparelhos celulares e cocaína. Os cigarros estavam em uma conveniência cujo proprietário é um dos investigados. Ele não apresentou nota fiscal do produto, que estava exposto à venda no local.

Dois dos investigados foram interrogados e liberados. O inquérito seguirá com a análise dos materiais apreendidos e demais ações.

