Milena Harle é eleita Miss Brusque 2017

Milena Harle, 24 anos, do Centro, é a nova Miss Brusque. Ela venceu outras cinco meninas no concurso que foi realizado na noite desta terça-feira, 23, no Cine Gracher e, agora, representará a beleza de Brusque no Miss Santa Catarina.

“Estou muito feliz pela conquista. É a realização de um sonho, espero representar Brusque no Estado e, quem sabe, a nível nacional”, diz a eleita que já representou o município como rainha da Festa Nacional do Marreco (Fenarreco).

Daiane Farínea , 22 anos, ficou em segundo lugar e Camila Pedrini, 22 anos, foi eleita a Miss Simpatia. O concurso reuniu uma animada torcida que acompanhou atentamente todas as etapas: coreografia, desfile de traje de banho, traje de gala e a apresentação das sete candidatas.

Os jurados observaram atentos a beleza plástica, postura, desenvoltura na passarela e a simpatia das meninas. Com base nesses quesitos, eles escolheram três meninas para a fase final do concurso.

Milena, Daiane e Isabela Cabral foram as finalistas e responderam às perguntas do jurados e, após muita expectativa, o resultado final foi divulgado: Milena foi coroada Miss Brusque e recebeu a faixa da Miss Brusque 2016, Juliana Fritzen, que, emocionada, se despediu da coroa.

Agora, Milena se prepara para disputar o Miss Santa Catarina, que acontece no dia 8 de julho, em Itajaí.