Fui convidado pela Professora Débora Simone Rosa, do Colégio Cultura, situado no bairro Jardim Maluche, aqui em Brusque, a comparecer nesta tarde de sexta-feira,1º, neste estabelecimento de ensino, a fim de satisfazer a curiosidade dos alunos de sua classe no que diz respeito ao meu “Hobby”, que envolve minhas estações meteorológicas e seu funcionamento.

Várias foram as perguntas por eles formuladas e pude desta forma então, passar detalhes sobre este tema e assim, contar um pouco sobre como tudo começou, há mais de 30 anos, quando os registros climáticos de Brusque eram feitos manualmente, apenas com caneta e caderno, até os dias atuais, já tendo a tecnologia como parceira, chegando as minhas estações meteorológicas automáticas e como isso na prática funciona.

Motivo de orgulho e satisfação quero agradecer a todos da direção do Colégio Cultura, por terem aberto este espaço, onde foi possível abordar este assunto tão importante com os alunos, que nada mais, nada menos, envolve prevenção. Obrigado!