Mini Fenarreco divulga a festa no Mercado Público de Florianópolis

Quem esteve no Mercado Público de Florianópolis neste sábado, pôde sentir um pouco do clima da Festa Nacional do Marreco (Fenarreco), numa ação promovida para divulgar a festa. Entre 11h e 14h quem esteve no local se divertiu ao som da boa música alemã, com a realeza adulta e mirim e com o casal de mascotes da festa.

Aos sábados o Mercado Público fica lotado de famílias e grupos de amigos que aproveitam o dia de folga para apreciar a boa gastronomia do local. “As pessoas interagiram bastante, realmente entraram no clima, dançaram com nosso casal de mascotes, com a realeza. Foi um dia muito divertido e proveitoso”, diz o turismólogo Ademir Moraes.

Muitas pessoas de fora de Santa Catarina estiveram no local para prestigiar a Mini Fenarreco. Turistas dos estados do Paraná, Rio , Rio Grande do Sul estavam presentes, além, claro, dos moradores locais, como Carlos Alberto Alves. “Ainda não conhecia a festa, achei muito divertido e espero conhecer Brusque e a Fenarreco”.

Para que o clima da festa pudesse ser sentido ainda mais forte, foram realizadas duas baterias do concurso de chope em metro, uma masculina e uma feminina. Seis concorrentes encararam o desafio de beber uma tulipa com 600 ml de chope sem babar.

A 32ª Fenarreco será realizada entre os dias 5 e . A programação completa, valores e atrações serão divulgados no dia , no lançamento oficial para a imprensa em Brusque.