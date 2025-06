No movimentado bairro Dom Joaquim, em Brusque, um verdadeiro oásis verde floresce com exuberância e harmonia graças à dedicação incansável do proprietário Valentim Dalmolini.

No ano de 1998, ele iniciou o cultivo de uma autêntica minifloresta, que, ao longo dos anos, se transformou em um refúgio verde vibrante.

Hoje, esse bosque abriga mais de 50 tipos de árvores frutíferas, criando um ecossistema rico e diversificado.

Frutíferas raras em Brusque

Entre as variedades presentes, destacam-se caquis, acerolas, limões, amoras, anonas, longans, jabuticabas, mamões, mirtilos, pitaias, abacaxis, abius amarelos e tamarindos.

Contudo, além dessas variedades, há muitas outras espécies, enriquecendo ainda mais o local.

O bosque não apenas oferece uma impressionante diversidade de frutas, mas também reflete anos de dedicação e cuidado com a natureza.

Refúgio verde em Brusque

Assim, o local se tornou um verdadeiro santuário de sabores e cores, onde cada árvore conta sua própria história e contribui para um ambiente agradável e acolhedor.

Esse maravilhoso bosque, situado nos fundos da residência de Valentim, é mantido com o apoio de sua esposa, Sônia, e de suas irmãs, Rosalina e De Lurdes.

Além das frutas, a propriedade conta ainda com uma horta produtiva, livre de agrotóxicos, e um jardim colorido repleto de rosas, dálias, bocas-de-leão, olhos-de-boneca e antúrios.

Proteção natural

Para proteger esse paraíso botânico das ameaças das moscas-das-frutas, Valentim adotou uma técnica simples, eficaz e de baixo custo: armadilhas confeccionadas com garrafas PET.

Estes aparatos consistem em recipientes plásticos com pequenos orifícios — com cerca de 7 milímetros de diâmetro.

Dentro das garrafas, é colocada uma mistura especialmente formulada para então atrair as moscas.

Essa composição pode incluir sucos de frutas fermentados, que liberam um aroma irresistível, além de extratos com cheiro intenso que potencializam o efeito.

Técnica eficaz

O funcionamento é bastante engenhoso: atraídas pelo aroma forte, as moscas entram na garrafa em busca da isca e acabam presas dentro do recipiente, morrendo no líquido.

Segundo Valentim, essa estratégia reduziu em cerca de 70% a presença da praga em seu pomar — um resultado significativo que trouxe mais equilíbrio ao ambiente, além de potencializar a qualidade das frutas.

Alternativa aos venenos

Assim, ele distribuiu dezenas dessas armadilhas entre as árvores frutíferas de seu bosque, o que ampliou a eficácia da técnica.

Em vez de depender de inseticidas químicos, a estratégia oferece uma alternativa natural, que preserva o meio ambiente e respeita o ciclo de vida das plantas.

O trabalho exige atenção constante: as garrafas precisam ser revisadas com frequência, e a solução no interior deve ser trocada periodicamente para manter o efeito atrativo.

Apoio da ciência

A eficácia dessa técnica é amplamente reconhecida por especialistas, que então destacam seu impacto no controle de pragas de forma natural e sustentável.

Segundo estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), essa abordagem pode trazer resultados significativos na redução da população de moscas-das-frutas.

Ademais, quando aplicadas de maneira sistemática, as armadilhas com atrativos alimentares se mostram altamente eficientes.

A Embrapa recomenda, pois, que as armadilhas sejam colocadas logo no início da floração das plantas e revisadas entre 15 e 30 dias, para garantir bons resultados.

Exemplo inspirador em Brusque

A história de Valentim é, portanto, um belo exemplo de como práticas simples e sustentáveis podem transformar um espaço urbano em um verdadeiro refúgio de biodiversidade.

Seu bosque, cultivado com paciência e cuidado, não é apenas um deleite para os olhos e o paladar, mas também um modelo de convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.

Brusque em fotos

Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

