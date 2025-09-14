Ministério da Saúde eleva Hospital Azambuja a Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular
Nova portaria amplia papel do hospital no atendimento de alta complexidade pelo SUS
Foi publicada nesta sexta-feira, 12, no Diário Oficial da União, a Portaria GM/MS nº 8.090, de 10 de setembro de 2025, que altera a habilitação do Hospital Azambuja na área cardiovascular.
A partir de agora, o hospital deixa de ser uma Unidade de Assistência para se tornar oficialmente um Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular.
A mudança significa muito mais que um novo título. Enquanto as unidades de assistência têm estrutura limitada e realizam apenas alguns procedimentos, os Centros de Referência possuem perfil de maior porte, excelência e alta especialização, estando autorizados a realizar a gama completa de cirurgias cardiovasculares complexas, com equipes multiprofissionais altamente qualificadas e tecnologia avançada.
Entre os procedimentos cirúrgicos exclusivos dos Centros de Referência estão: transplante cardíaco; cirurgias cardíacas congênitas, em crianças e adultos; Cirurgias valvares complexas, como substituição ou plastia de válvulas aórtica, mitral e tricúspide; cirurgias da aorta torácica, incluindo aneurismas e dissecções; cirurgias para correção de cardiomiopatias complexas, como a miomectomia septal; tratamentos híbridos, que combinam técnicas cirúrgicas e hemodinâmicas, como o TAVI (implante transcateter de válvula aórtica).
Segundo o vice-diretor administrativo do Hospital Azambuja, Gilberto Bastiani, essa elevação representa um avanço sem precedentes.
“Esta Portaria do Ministério da Saúde é o reconhecimento da qualidade do trabalho realizado ao longo dos anos no Azambuja. Passar de Unidade de Assistência para Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular significa que o hospital está autorizado a realizar os mais complexos procedimentos da cardiologia cirúrgica, consolidando Brusque e o Vale do Itajaí como polo regional de referência. É uma conquista de toda a comunidade, resultado de investimentos constantes em estrutura, tecnologia e, sobretudo, em pessoas”, avalia.
Com a habilitação, o Hospital Azambuja passa a integrar o seleto grupo de Centros de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular do SUS, reconhecidos oficialmente pelo Ministério da Saúde. Esses centros são estratégicos para o sistema público, pois concentram as equipes mais qualificadas, equipamentos de ponta e capacidade de ensino e pesquisa, além de estarem autorizados a realizar toda a gama de procedimentos cardiovasculares complexos.
“Para a população, isso representa mais acesso, segurança e qualidade no tratamento de doenças cardíacas, sem a necessidade de deslocamento para grandes capitais”, complementa Bastiani.