Ministério Público denuncia grupo que matou quatro pessoas e queimou os corpos em São João Batista

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) denunciou quatro pessoas envolvidas em um homicídio quádruplo ocorrido em maio, no bairro Timbezinho, em São João Batista. Dois homens mataram as vítimas e depois colocaram os corpos dentro de um carro incendiado.

Atualmente, dois dos réus estão presos, um em Taquara (RS) e outro em Tijucas (SC). Um acusado responde em liberdade e uma mulher segue foragida.

Segundo a denúncia, os criminosos atraíram as vítimas até o local e as mataram com golpes de faca, pedras e pedaços de madeira. Uma delas foi encontrada decapitada dentro do veículo. O crime teria sido praticado de forma cruel, por motivo fútil e de surpresa, sem chance de defesa.

Depois das mortes, outros dois acusados ajudaram com veículo, combustível e apoio logístico para transportar e queimar os corpos.

A promotora de Justiça Ana Luisa de Miranda Bender Schlichting destaca a gravidade do caso.

“Este é um caso que choca pela crueldade e pelo desprezo à vida humana. O Ministério Público está empenhado em assegurar que todos os envolvidos sejam levados a julgamento e responsabilizados na medida da lei”, afirmou.

Com o recebimento da denúncia pelo Judiciário, a ação penal foi aberta. Os réus podem acabar no Tribunal do Júri.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/09)

2. Terço dos Homens celebra encontro marcante com 600 fiéis em Guabiruba

3. Uso inadequado do pisca-alerta pode gerar dupla infração, alerta Prefeitura de Brusque

4. GALERIA – Alunos da escola Padre João Stolte assistem a filme sobre cultura do dialeto bergamasco de Botuverá no cinema

5. Jornal O Município abre vaga para auxiliar administrativo; veja como se candidatar



Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

