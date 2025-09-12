Ministra retirou voto que cassava prefeito de Botuverá para “melhor análise”, justifica assessoria

O gabinete da ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou, nesta sexta-feira, 12, que ela retirou o voto que cassava o mandato do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), para “melhor análise”.

A justificativa foi dada pela assessoria da ministra à reportagem de O Município. O gabinete de Isabel afirma que a prática de retirar o voto é possível, sobretudo, quando a pauta é julgada em plenário virtual, como o caso de Victor.

“Ela retirou o voto para melhor análise. Ela preferiu ouvir o voto do ministro Nunes Marques para, depois, votar”, disse a assessoria. Na ocasião, Kássio Nunes Marques pediu vista (adiamento) após a Corte eleitoral formar maioria.

Após Isabel retirar o voto, os ministros Floriano de Azevedo Marques (relator) e André Mendonça fizeram o mesmo. Até o fechamento da matéria, apenas Cármen Lúcia mantinha o voto para cassar o prefeito. Agora, o julgamento retoma ao placar de 1 a 0.

