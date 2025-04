Ministro da Saúde e deputada debatem habilitação da oncologia pelo SUS em hospitais de Brusque

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) conversaram em uma reunião há duas semanas. Em pauta estava a habilitação do serviço de oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Brusque.

“Tínhamos uma boa conversa com a Nísia [Trindade, ex-ministra] sobre este assunto. Quando o Alexandre Padilha assumiu o ministério, tivemos uma reunião com ele e reforçamos o tema. Brusque precisa do serviço”, afirma Cedenir Simon, assessor de Ana Paula.

Ele garante que as articulações da deputada junto ao Ministério da Saúde para conquista da habilitação são frequentes. Os pedidos dos hospitais Azambuja e Imigrantes para início da prestação do serviço de oncologia aguardam aval da pasta. Apenas um deve ser credenciado.

“A nossa meta atual é conseguir a oncologia, e quem avalia as condições de cada hospital é o ministério”, relata. Cedenir comenta que representantes dos dois hospitais estiveram em Brasília recentemente para articular a habilitação. O assessor projeta que o credenciamento será divulgado em meio a um pacote de serviços a ser anunciado pelo ministério.

