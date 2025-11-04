Mirante Nonno Vicente Stedile tem piso concretado e passa por reformas em Guabiruba

O mirante Nonno Vicente Stedile, no bairro Lageado Alto, em Guabiruba, passa por reformas em suas estruturas. A principal mudança no local será a substituição no piso. Antes de madeira, agora a estrutura será de concreto.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, explica que o principal motivo da troca envolve a segurança dos visitantes. “A madeira deteriorava rapidamente, oferecendo riscos aos usuários”. O investimento para a obra foi de R$ 35 mil.

Além da concretagem, serão implantados corrimões de metal. Zirke complementa que a medida também se aplica ao fato do local não possuir cobertura e estar exposto à degradação causada pelo clima.

A concretagem do mirante foi concluída no último sábado, 25. Agora será iniciada a colocação dos corrimões. O prazo para a conclusão dos trabalhos é incerto, pois pode ser afetado pelo mau tempo. O prefeito ressalta que agora o piso possui “vida longa”.

“Eu estive lá, inclusive, averiguando a obra, o piso já foi lixado, está tudo certinho. Apenas aguardamos agora a empresa trazer os corrimãos de alumínio, que também possuem vida longa”.

Dimensões do mirante

O espaço foi inaugurado no dia 20 de novembro de 2022. O nome do local homenagea Vicente Stedile, uma personalidade que ajudou a comunidade local.

Ele trabalhou como marceneiro, benzedeiro, açougueiro, além de ter servido à igreja Imaculada Conceição. Ele foi casado e teve 13 filhos.

“Foi uma alegria imensa para nós. Uma pena que meu marido não pôde estar presente. Mas eu amei, foi muito bonito”, afirma Maria Anastácia Stedile, nora de Vicente, casada com Pedro, filho que recebeu o terreno de herança e o doou para que a prefeitura construísse o mirante.

