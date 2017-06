Miss Guabiruba garante vaga ao Miss Brasil Mundo 2018

Miss Guabiruba Amanda Gisele Pereira é TOP 05 do Miss Santa Catarina Mundo e garante vaga ao Miss Brasil Mundo 2018.

A representante de Guabiruba ao Miss Santa Catarina Mundo 2017\2018, foi eleita a quarta colocada na final do concurso estadual, que aconteceu no sábado, 10, na cidade de Imbituba.

Ao todo foram selecionadas 36 candidatas de municípios diferente do estado catarinense. A Bela Amanda se classificou nas provas de melhor corpo, melhor entrevista e Miss Multimídia.

Venceu a prova de melhor beleza com propósito (projeto social), que foi realizado com a Apae de Guabiruba. O próximo passo será representar a região do Vale Europeu no Miss Brasil Mundo 2018, que acontece no ano que vem.