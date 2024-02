Missa com Jovens na igreja Matriz passa a ser realizada em nova data

Será realizada nesta sexta-feira, 1º de março, a primeira Missa com os Jovens de 2024. Diferente dos encontros do ano passado, a celebração agora passa a ser realizada na primeira sexta-feira de cada mês. A nova data foi decidida após pedidos dos fiéis, devido ao horário de início e término da missa.

Anteriormente, a Missa de Jovens, como é conhecida, era realizada na última quinta-feira de cada mês. Com o novo horário, os devotos poderão cultivar ainda mais sua fé devido a celebração ao Sagrado Coração de Jesus, que é dedicada a primeira sexta-feira de cada mês.

Temática

A missa especial com os jovens seguirá com uma temática, como costuma ter. Em 2023, as celebrações tiveram como tema a Casa em Construção, com cômodos de residências montados dentro da igreja para representar a casa interior de cada jovem. O padre Rodrigo Taschek, que preside a celebração, ressalta que neste ano os jovens darão um passo a mais na fé: irão cultivá-la e amadurecê-la para alcançar um novo nível de intimidade com Deus.

“A reforma nunca termina e, por isso, é necessário estar ainda mais perto do Coração de Jesus para que Ele repare o nosso coração”, completa.

Leia também:

1. Brusque não atinge todas as metas do Plano Nacional de Educação, mostra relatório do Tribunal de Contas

2. Família pede ajuda para encontrar morador de Brusque dado como desaparecido desde a última quinta-feira

3. Confira os bairros de Brusque que devem ficar sem energia nesta semana

4. Comitiva brusquense em Brasília encaminha R$ 10 milhões para investimentos no município

5. Paixão por animais: conheça brusquense de 10 anos que ficou famoso após ser flagrado andando de bicicleta com uma galinha

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: