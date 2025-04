Em Brusque, no movimentado bairro Dom Joaquim, reside Ivete R. Werner Zink, mulher cuja fé se revela por meio de sua devoção diária e inabalável à Santa Missa.

Há doze anos, essa rotina espiritual se estabeleceu como um pilar fundamental em sua vida, iniciada em 2013, durante um período quaresmal.

Desde então, sua participação nas celebrações eucarísticas transcendeu um mero propósito de tempo limitado, enraizando-se profundamente em seu cotidiano.

Nem um dia sem missa

Nos primeiros seis anos desta jornada de fé contínua, Ivete demonstrava notável perseverança.

Diante da ausência de missas diárias em sua própria paróquia, ela se deslocava para outras igrejas, como o Santuário Nossa Senhora de Azambuja e a Paróquia São Luís Gonzaga, localizada no Centro da cidade.

Superando desafios logísticos, como a dependência de caronas ou o empréstimo de veículos, sua determinação em participar dos rituais litúrgicos diariamente permanecia inabalável.

Além disso, resistia com firmeza a quaisquer obstáculos, fossem eles climáticos, de saúde ou de compromissos dos mais variados.

Essa profunda ligação com a Eucaristia, que ela descreve como uma visita ao céu e um encontro com Jesus, tornou-se uma fonte constante de força e alegria.

Missa em tempos de pandemia

Mesmo durante o período desafiador da pandemia, quando as igrejas se mantiveram fechadas, Ivete encontrou maneiras de manter sua conexão espiritual.

Assim, acompanhava as missas pela televisão, embora sentisse profundamente a falta da comunhão presencial.

Sua paixão pela Eucaristia a impulsionou a buscar alternativas, chegando inclusive a superar barreiras físicas para participar das celebrações presenciais, tamanha era sua saudade de receber o Corpo e o Sangue de Cristo.

Exemplo de fé viva

O testemunho de Ivete acerca de sua frequência diária à missa não se destina à vanglória pessoal, mas sim a inspirar outros a vivenciarem essa alegria transformadora.

Ela relata inúmeros milagres e graças, então alcançados por meio de sua fidelidade às orações e ao Santo Rosário diário.

Sua fé a conduziu à Terra Santa, onde pôde vivenciar os Evangelhos de maneira singular, e a outros santuários marianos, fortalecendo ainda mais sua devoção.

Adesão à missa diária

A irradiação de sua fé tem tocado a vida de muitas pessoas, incentivando-as a também adotarem a prática da missa diária.

Um exemplo notável é o de seu esposo, que, após anos participando apenas das missas festivas, hoje a acompanha diariamente.

Além disso, suas quatro irmãs também aderiram a essa rotina de fé, para a honra e glória de Deus, como define Ivete com emoção e gratidão.

Fé posta em prática

Atualmente, em 2025, além de sua vida familiar, Ivete dedica-se, há doze anos, como missionária na Comunidade Bethânia, que abriga o Memorial Padre Léo, localizado na cidade de São João Batista.

Inicialmente servindo nos acampamentos por oito anos, encontrou um chamado ainda mais profundo na coordenação da Casa de Retiros, onde organiza encontros para casais, jovens e famílias.

Ao longo de 68 missões, juntamente com uma equipe dedicada e o apoio de sua família e amigos, Ivete tem sido um canal de graça e cura para inúmeras pessoas.

Na galeria de fotos ao fim desta edição, encontra-se uma cativante seleção de imagens que então retrata, com sensibilidade e riqueza de detalhes, a inspiradora trajetória de fé de Ivete.

Além disso, as fotografias destacam momentos marcantes de superação e devoção, compondo um registro visual memorável.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Créditos: Ivete R. Werner Zink >>

