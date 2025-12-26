Missa do Galo celebra o Natal à meia-noite na igreja matriz de Brusque

A paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, realizou a Missa do Galo à meia-noite de 25 de dezembro para celebrar o Natal. A missa foi presidida pelo padre Rodrigo Tascheck. A celebração aconteceu na igreja matriz do Centro.

“A missa é conhecida por esse nome porque o galo canta na alvorada e, quando isso acontece, sabemos que a luz está próxima. Há ainda uma tradição antiga que diz que, na noite do Natal, o galo cantaria mais cedo em respeito ao Menino Deus. Outros afirmam que o nome vem do fato de as pessoas passarem a madrugada inteira em oração e saírem da igreja ao ouvir o galo cantar”, explica o padre.

Ele conta que, desde que a celebração foi anunciada, as pessoas comentavam com alegria e saudosismo esse retorno. A igreja matriz registrou grande presença dos fiéis, que avançaram à madrugada do dia de Natal.

A Missa do Galo em Brusque encerrou com o canto “Noite Feliz”, momento em que a imagem o Menino Jesus foi colocada na manjedoura do presépio montado na igreja.

