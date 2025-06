O início da noite do último domingo de junho trouxe um brilho diferente à Paróquia Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim, em Brusque.

Às 19h, os bancos da igreja foram ocupados por uma expressiva movimentação de jovens, muitos deles acompanhados por pais e avós, que se uniram em um momento de fé e comunhão.

A celebração, dedicada especialmente à juventude, foi então presidida pelo padre convidado Ivan Lopes, atual reitor do Seminário Filosófico São Francisco Xavier, também de Brusque.

Com uma abordagem acolhedora e dinâmica, o sacerdote conduziu a liturgia que teve como inspiração os ensinamentos e a missão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, figuras centrais da Igreja Católica.

Fé jovem em Brusque

Desde março de 2024, a missa voltada à juventude tem sido planejada para ocorrer no último domingo de cada mês.

Apesar da intenção de torná-la um compromisso fixo no calendário paroquial, a realização depende da disponibilidade de um sacerdote, o que nem sempre foi possível em tempo hábil.

Ainda assim, a coordenação segue empenhada em consolidar a celebração como parte da rotina mensal da comunidade.

A iniciativa partiu da atual coordenação da Pastoral da Juventude da paróquia, que conta com o apoio do pároco, padre Valdir B. Prim.

A proposta é simples e, ao mesmo tempo, transformadora: abrir espaço para que os jovens encontrem, dentro da Igreja, um ambiente de escuta, acolhimento e espiritualidade, sem perder a essência da celebração litúrgica.

Com o incentivo da coordenação, a intenção é manter essa missa de forma regular nos últimos domingos de cada mês, sempre que houver disponibilidade de um sacerdote para celebrá-la.

A ideia é fortalecer o vínculo dos jovens com a fé, proporcionando-lhes um espaço que dialogue com sua realidade e os incentive a integrar-se cada vez mais nas ações pastorais da comunidade.

Renovação em Brusque

Ao final da celebração, o clima entre os participantes era de entusiasmo e renovação.

O envolvimento da juventude, somado à presença acolhedora das famílias, reforçou a importância de espaços que dialogam diretamente com os anseios das novas gerações.

Brusque vista na missa especial

