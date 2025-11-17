Em um fim de semana marcado por fé e emoção, o interior de Botuverá transformou-se no cenário de um encontro que tocou profundamente os participantes, culminando em uma missa que simbolizou união e espiritualidade vividas.

O 7º Acampamento Mirim, realizado entre 14 e 16 de novembro, reuniu 117 crianças e adolescentes que, ao longo de três dias, vivenciaram uma experiência de intensa espiritualidade e convivência comunitária.

Nesse período, o afastamento dos celulares simbolizou uma conexão direta com o essencial — a presença de Deus e o fortalecimento da vida familiar

Além disso, o evento contou com a dedicação de 385 campistas que integraram a equipe de trabalho, garantindo organização, acolhimento e cuidado em cada detalhe.

A missão espiritual esteve sob orientação do padre Rodrigo Tascheck, vigário paroquial da Paróquia São Luiz Gonzaga, de Brusque, que conduziu reflexões a partir do tema “Eu sou um Sonho de Deus – Família, presente de Deus”.

Missa de encerramento

A missa de encerramento, realizada no domingo, às 17h, na Igreja da Paróquia Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, transformou-se em um cenário de fé e emoção.

O templo, pois, registrou lotação máxima, com fiéis acomodados nos bancos, corredores laterais e até nas áreas externas, evidenciando a relevância do encontro para a comunidade local.

Enquanto isso, famílias aguardavam ansiosamente o reencontro com os participantes do acampamento.

Missa marcada por emoção

Um dos momentos mais marcantes ocorreu então no fim da celebração, quando pais e filhos se abraçaram de forma emocionada.

Lágrimas de alegria, que escorriam em rostos visivelmente tocados pela experiência, sintetizavam a grandiosidade vivida ao longo dos três dias.

Uniformizados com camisetas que estampavam o nome do evento, os participantes deram ainda mais cor e identidade à celebração.

A cena — composta por uma multidão unida em oração e emoção — evidenciou a força de uma comunidade que valoriza a fé e a presença familiar como pilares da vida.

As belas fotos

Por fim, a grandiosidade do 7º Acampamento Mirim não se resume ao relato escrito.

São registros, pois, que eternizam sorrisos, abraços e a espiritualidade que marcou este encontro inesquecível.

