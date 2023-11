Missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Guarani, celebra Dia de Finados

A capela da comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, ficou lotada na manhã desta quinta-feira, 2, para a celebração do Dia de Finados.

Presidida pelo pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv, a missa recordou a memória de todos que já partiram, principalmente daqueles lembrados por suas vidas exemplares e que deixaram sua marca na história da Igreja e de tantas pessoas.

Padre Diomar destaca que o Dia de Finados, para muitos, é uma data de tristeza e saudade. Mas, para a Igreja, é a celebração da esperança. “Essa data nos faz olhar para a realidade da morte, que é presente na nossa vida, sob a perspectiva da fé, da esperança do reencontro com aqueles que amamos e da esperança de encontrar Deus face a face, como recorda a liturgia”.

Durante a homilia, o pároco falou sobre a importância da tradição do Dia de Finados, em que as famílias dedicam um tempo para visitar, limpar as sepulturas, levar flores aos entes queridos falecidos. Ele, no entanto, também lembrou da importância de demonstrar esses gestos de carinho ainda em vida.

“Como estou vivendo? Como estou aproveitando a vida dos outros com quem eu partilho? Vamos ao cemitério lembrar, chorar, recordar. Mas quantas vezes perdemos a oportunidade de visitar as pessoas enquanto vivas e de mostrar a elas que são importantes?”.

O padre pediu aos fiéis para aproveitarem esse dia e refletirem sobre a presença na vida de familiares e amigos. “Trazemos flores aos falecidos, mas qual foi a última vez que demos um presente a alguém? O gesto que fazemos no cemitério, de lavar a sepultura, tem seu sentido para nós como memória, mas deveria nos fazer pensar que podemos também fazer algo bom para as pessoas que estão vivas, expressando nosso cuidado com atitudes de serviço”.

Após a celebração, mesmo com chuva, muitos fiéis aproveitaram para visitar a sepultura de familiares e amigos, no cemitério do bairro.

Além da missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia São Luís Gonzaga também realizou a celebração de Finados na comunidade São João Batista, no bairro Bateas, durante a manhã. Na igreja Matriz, a missa ocorreu às 19h.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: