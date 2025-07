Os preparativos para a 57ª edição da tradicional Festa dos Motoristas, no bairro Aymoré em Guabiruba, já tomam forma e emoção nas dependências da Comunidade São Cristóvão.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Às vésperas do evento, que será realizado entre os dias 1º e 3 de agosto, o clima nos arredores da igreja é de mobilização, devoção e esforço conjunto.

Durante todas as noites desta semana, os fiéis se reúnem para a missa das 19h30, momento que então aprofunda o espírito de unidade e fé entre os moradores.

Após cada celebração religiosa, os fiéis seguem para o espaço do salão paroquial. Lá, aproveitam a tradição dos lanches preparados com carinho — cachorro-quente, pastéis e boa conversa.

Guabiruba no clima da festa

Nos bastidores, o ritmo é intenso. Enquanto as cucas caseiras são preparadas com receitas passadas de geração em geração, o aroma festivo já começa a tomar conta do ambiente.

Simultaneamente, outros voluntários se dedicam à organização da estrutura, aos detalhes da ornamentação e ao planejamento das refeições.

Mais do que um evento festivo, o que se constrói ali é uma manifestação de identidade coletiva.

A programação começa na sexta-feira, dia 1º, com a venda também das tradicionais cucas.

No sábado, os participantes poderão contar com serviço completo de bar e cozinha, além do já esperado churrasco.

O domingo, por sua vez, será o ponto alto da programação, reunindo os motoristas da cidade e região para uma manhã marcada pela procissão, bênção dos veículos e pela missa solene.

Durante a tarde, o ambiente se transforma em um espaço de confraternização, com a animação garantida pela banda Lua de Mel e pelo cantor Paulinho Mocelin.

Feira de artesanato

Neste ano, a grande novidade da programação será a realização de uma feira de artesanato, promovida em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Guabiruba.

A iniciativa contará com a participação de seis a sete expositores locais, que apresentarão seus trabalhos em um espaço especialmente destinado a essa atividade.

Alguns deles, inclusive, já começam a expor a partir de sexta-feira, no local reservado aos expositores, ampliando ainda mais o ambiente de acolhimento e diversidade cultural da festa.

Tradição em Guabiruba

A Festa dos Motoristas, realizada em honra a São Cristóvão, é um dos eventos mais emblemáticos da região.

A cada edição, pois, ela reafirma valores como união, religiosidade e tradição.

Neste ano, o cenário se mostra ainda mais favorável, já que a previsão do tempo indica dias secos, condição que deve colaborar para a grande participação do público.

As fotos

Para quem deseja já se sentir parte deste clima de preparação, esta edição traz, ao final, uma galeria especial de fotos feitas ao longo da semana.

São registros que mostram o envolvimento da comunidade nos eventos litúrgicos, na cozinha e na organização geral.

Desse modo, as cenas revelam o empenho silencioso de tantas mãos que, juntas, tornam possível essa festa tão querida.

Após os anúncios, confira, portanto, a galeria exclusiva com imagens dos bastidores, revelando, em detalhes, a fé, a dedicação e o carinho que já movimentam o bairro Aymoré.

Antes mesmo da primeira música tocar ou do primeiro churrasco ser servido, essas emoções já ecoam pelo ambiente e corações dos moradores.

*Acompanhe a galeria mais adiante

Galeria após apoio comercial

Guabiruba antes da festa

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

