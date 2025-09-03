Mobilização pela criação de centro estadual de atendimento a autistas cresce em SC

Força autista 1

A mobilização de deputados estaduais junto ao governo do Estado para implantação de um centro estadual de atendimento referencial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para acolhimento familiar, terapias, treinamento e capacitação profissional, ganhou tanta força em poucos dias que até surgiu uma sugestão de local: as instalações do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, no Norte da Ilha de SC, que estão subutilizadas mas que tem estrutura ideal para a finalidade proposta.

Força autista 2

Para tanto é preciso convencer o governador Jorginho Mello. SC contabiliza atualmente 91.588 pessoas diagnosticadas com autismo, das quais mais de 11 mil em Florianópolis e São José, municípios que registram ainda uma fila de espera de 2.700 para acolhimento e terapias.

Xenofobia 1

Vem causando repercussão nacional projeto de lei apresentado pelo vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville, para restringir a migração de pessoas vindas do Norte e Nordeste do país para o município. Durante uma sessão da Câmara, semana passada, afirmou, entre outras sandices, que o “Estado do Pará é um lixo”. Lamentável.

Xenofobia 2

O que o vereador desconhece é que se o Brasil é hoje uma das maiores economias do mundo, deve-se principalmente aos imigrantes. Estima-se que cerca de 70% da população de SC tem ascendência europeia, de gente que veio para cá em séculos e décadas passadas em busca de novas oportunidades. Porquê agora negar aos próprios brasileiros de outras regiões que encontrem aqui a realização de seus sonhos?

Xenofobia 3

O vereador que se prepare para enfrentar os tribunais. Sua infeliz iniciativa bate de frente com a lei 7.716/1989, que criminaliza a discriminação por origem ou procedência nacional. Com a atualização recente da legislação, a injúria racial coletiva passou a ser equiparada ao crime de racismo, de caráter imprescritível e sujeito a penas mais severas.

Cinismo

Alguns jornais divulgaram ontem a folha criminal do catarinense André Roger Vieira, de 36 anos, preso semana passada no Rio de Janeiro. Tem nove mandados de prisão por delitos como organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e furto. Foragido da Justiça de SC e Goiás, descobriu-se que, além de aplicar golpes, dava aulas em um “curso de estelionato”. Pedia R$ 600 para ensinar como fraudar cartões. O ponto central de seus negócios era a empresa de celulares KingPhone. Recebia parte do pagamento de forma antecipada mas não entregava o equipamento.

Botão do pânico

O programa Botão do Pânico, disponível através do aplicativo PM-SC Cidadão, é um dos mais atuantes no combate à violência contra a mulher em SC. Cerca de 14 mil mulheres já têm acesso e só em 2025 mais de 100 agressores foram presos em flagrante. No ano passado o programa realizou 25.055 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica por meio de visitas preventivas realizadas pela guarnição Rede Catarina. Neste ano, até o momento, foram 10.414 visitas. Já o Botão do Pânico, em 2024, foi acionado 935 vezes, enquanto neste ano, até o mês de agosto, 512 mulheres precisaram usar o dispositivo.

Em concreto

Dentro do Programa Estrada Boa – o maior da história rodoviária de SC – foram escolhidas quatro rodovias que recebem ou estão recebendo pavimentação em concreto asfáltico, por serem usadas por caminhões pesados. Os projetos adotam uma técnica internacional que consiste na execução da camada de cobertura de concreto, com 23 centímetros de espessura, aplicado diretamente sobre o pavimento asfáltico existente, só exigindo preparo prévio.

Em alta

O relatório de julho/2025 de venda residencial, da FipeZAP, aponta que o metro quadrado médio de Itajaí teve uma alta de 10,74% nos últimos 12 meses. Isso a mantém à frente de grandes centros nacionais como São Paulo (+5,29%) e Rio de Janeiro (+4,86%), e se consolida como um dos principais mercados imobiliários do país. O preço médio do metro quadrado em Itajaí alcançou R$ 12.615 e supera o de ambas as capitais.

Estrela

No Instagram, 16,6 milhões o seguem. No YouTube, são mais de 10 milhões. Há dias a Netflix estreou um novo conteúdo proselitista com ele. Quem tem este impressionante patrimônio na comunicação é o evangelista joinvilense Deive Leonardo, de 35 anos.