Desfile da 73ª Pronegócio apresenta coleção Inverno 2026 em Brusque; veja fotos

João Henrique Krieger/O Município

O desfile da 73ª edição da Pronegócio foi realizado na noite desta quarta-feira, 14, na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. O evento apresentou a coleção de inverno 2026 e é promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr).

Na passarela, 22 empresas participantes da rodada apresentaram quatro looks cada, nos segmentos feminino, masculino e infantil. O objetivo do desfile é permitir que os compradores visualizem melhor as peças e também fomentar as vendas.

A Pronegócio teve início na terça-feira, 13, e segue até sexta-feira, 16, no Pavilhão da Fenarreco. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é apoiador do evento.

Peças "vivas"

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, destaca que o desfile mostra aos compradores as peças “vivas”. Ele afirma que, após o desfile, os compradores entram em contato com 20% a mais de fábricas que participam do evento.

“Aqui, no desfile, eles veem a peça transformada, além de fazer todo o network. Temos mesa com compradores e fabricantes misturados, o que, nos dias restantes da Pronegócio, gera o ápice das negociações”, diz.

Segundo ele, nos dois primeiros dias da Pronegócio as metas já foram superadas, e a expectativa é de que o cenário se mantenha até o fim da rodada.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Já o gerente do Sebrae, Aloisio Salomon, também mantém boas expectativas para a economia da região, uma vez que as pequenas empresas podem negociar, em um curto período, com diversos compradores.

“Já tivemos relatos de empresas que estavam prestes a fechar, mas que conseguiram negócios para diversos meses à frente a partir de negociações que surgiram na Pronegócio”.

Também esteve presente no desfile o presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais de Santa Catarina (Fampesc), Pedro Frank. Para ele, a rodada é fundamental para a economia da região, já que atende comerciantes de nível nacional.

“A rodada movimenta tanto a economia quanto a geração de empregos. O setor hoteleiro e turístico também sai ganhando, com a visita de novos turistas ao município”.

Produtos de alta tecnologia

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), também marcou presença no desfile. “A Ampebr abriu o calendário de eventos do município com a rodada, já fomentando a economia tanto do mercado de vestuário quanto dos hotéis e restaurantes da cidade”.

Outras figuras do poder público, como o presidente da Câmara de Vereadores, Jean Dalmolin, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, também estiveram presentes.

Siga-nos nas redes sociais















O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sassi, agradece aos lojistas e às empresas que participaram da rodada e afirma que o evento estimula o desenvolvimento local.

“Lutamos para que o nosso produto chegue a outros lugares do país e vemos hoje que ele faz parte de uma moda de qualidade, sempre sintonizada com o momento atual. Nossa região é uma das que mais cresce no país. Isso acontece porque somos empreendedores que buscam conhecimento e tecnologia”, finaliza.

Confira as fotos do desfile da 73ª Pronegócio: