Modelos inéditos, acessórios e mais: as novidades do Salão Off-Road da 31ª Fenajeep

O Salão Off-Road da 31ª Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) apresenta diversas novidades em 2025. Entre os destaques estão modelos inéditos no Brasil, acessórios para jipes, equipamentos para acampamento e muito mais. O evento segue até domingo, 22.

Integrante da comissão organizadora da festa, Valzete Walendowsky afirma que as empresas inscritas preferem lançar seus equipamentos na Fenajeep por causa do público. Segundo ele, uma das atrações desta edição é a maior presença de carros expostos.

“Além dos acessórios, os expositores mostram os carros com os equipamentos já instalados para que o público veja o resultado. O salão está muito bonito, e para nós é um orgulho apresentar isso aos visitantes. Este ano superamos as expectativas, e a maioria das empresas já participa da festa há muitos anos”, comenta.

Carros expostos

A Dandaro, empresa de Franca (SP), participa da Fenajeep desde 2017 e, para a 31ª edição, trouxe carros equipados com novos produtos. Em um dos estandes, havia um jipe com faróis e toldo na parte traseira, chamando a atenção do público para fotos.

“Nós montamos os carros para demonstrar, na prática, os produtos que vendemos. Entre proteções e para-choques, estamos lançando essa nova linha para os jipes. Queríamos lançar mais dois guinchos, mas não foi possível. Esperamos que no ano que vem consigamos”, afirma o proprietário, Alexandre Dandaro.

Ele também conta que a sexta-feira, 20, foi o dia mais movimentado no salão e que as vendas ajudam a cobrir os custos da viagem até Brusque. “Viemos para fortalecer a imagem da empresa. A venda é uma consequência que ajuda a cobrir o investimento da viagem”, conclui.

Participante há 30 anos

A Ekron Off Road, que atua há 39 anos no mercado, marca presença desde a primeira edição da Fenajeep, em 1994. Com sede em Curitiba (PR), a empresa tem como foco os guinchos mecânicos, mas, para esta edição, apresentou também guinchos hidráulicos.

“Lançamos um novo modelo de guincho mecânico para oito toneladas. É uma opção mais econômica para quem busca um preço acessível. Também oferecemos modelos industriais”, explica o gerente comercial Vinicius Ferrarini. Mesmo no terceiro dia da festa, a empresa segue otimista quanto ao público e às vendas.

UTV inédito no Brasil

A Montreal, filial de Balneário Camboriú, também está na Fenajeep desde o início e trouxe para esta edição um UTV inédito no Brasil. O supervisor de vendas, Marcos John, destaca que o veículo foi lançado no ano passado, mas que a configuração apresentada na Fenajeep é novidade.

“Além dele, há um lançamento na linha de quadriciclos. Estamos superando as expectativas tanto de público quanto de vendas. Já no terceiro dia fizemos muitos contatos e negociações”, comemora.

Retorno após enchentes

A empresa porto-alegrense FuelTech, especializada em equipamentos eletrônicos, não pôde participar da Fenajeep no ano passado devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Agora, reerguida, voltou a Brusque com força total.

“Nossa expectativa estava alta, pois conseguimos nos recuperar mais rápido do que o previsto”, afirma a líder de marketing, Mayara Dal’Osto. Ela ressalta que as vendas têm sido positivas e que, a cada nova edição da Fenajeep, a empresa retorna ainda mais animada.

Carreta camping

A Camping’s World, presente há 27 anos na Fenajeep, trouxe para esta edição uma carreta camping equipada com barraca, pia, fogão, aquecedor para chuveiro e caixa d’água. Há também uma versão sem esses equipamentos.

“Esse é o nosso lançamento. Ela chama bastante a atenção e atrai muitos visitantes. O público está um pouco menor que em outros anos, mas percebemos melhora nesta sexta-feira”, conclui o proprietário, Eder Ribeiro.

