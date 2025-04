Momento de alegria: casal brusquense relembra bênção do Papa Francisco no Vaticano

Luciana Silveira e Fabrício Darossi receberam a bênção do Papa Francisco no Vaticano em março de 2015, pouco tempo depois de se casarem em Brusque. Ao jornal O Município, ela relembra o momento especial e destaca sua importância para a vida do casal.

O encontro aconteceu no dia 18 de março de 2015, alguns meses após o casamento. Morando na Itália desde 2004, ao saberem da oportunidade, decidiram ir até o Papa para pedir a bênção.

Além do pedido pela união, o casal também levou um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que seria doado à igreja do bairro Limoeiro.

“Nós fomos a Roma um dia antes e compramos o ícone original. Dormimos em uma casa religiosa, e as irmãs nos disseram para esperarmos a praça encher antes de irmos, já que tínhamos um lugar reservado. Assim que chegamos à praça, já cheia, as pessoas começaram a se levantar e a aplaudir. Estarmos os dois vestidos de noivos foi uma sensação maravilhosa”, conta.

Luciana também relata que o momento foi ainda mais especial porque o Papa ouviu o motivo da bênção e a história do quadro religioso. “Ele fechou os olhos, fez uma oração, abençoou o quadro e ainda tocou o rosto de Nossa Senhora”, diz. Alguns meses depois, o casal veio a Brusque e entregou o ícone à igreja.

Momento de descontração com o Papa Francisco

Ela recorda o Papa Francisco como uma pessoa alegre e tranquila. Ele perguntou sobre a história do casal e ainda brincou com eles.

“Ele quis saber há quanto tempo nós namorávamos, e falamos: 15 anos. Então ele disse: ‘Vocês tiveram coragem de casar. Casar não é fácil’. Compramos um buquê de flores para ele e também levamos um doce de leite de Minas Gerais.”

“O doce foi embalado com uma fita do nosso casamento, que fizemos verde-maçã. Quando entregamos, ele começou a rir — foi um momento muito engraçado, porque ele nos deu a bênção com o pote na mão. Foi uma cena que nunca vamos esquecer”, relembra.

Confira as fotos do encontro:

