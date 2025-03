Monitora escolar de Brusque morre aos 52 anos

A Prefeitura de Brusque divulgou nesta segunda-feira, 31, o falecimento de uma servidora da Secretaria de Educação, aos 52 anos. Ângela Maria Silva Dalbem faleceu na noite de domingo, 30. Ela era monitora do CMEI Vó Rosa Dallago, do bairro Limeira.

Em nota de pesar, a prefeitura lamentou: “neste momento de intensa dor, prestamos nossa solidariedade à família, aos amigos e a todos que conheceram e trabalharam com Ângela”.

A servidora faleceu no Hospital Azambuja. Ela era moradora do bairro Limeira. Ângela foi velada na Capela Parque da Saudade e sepultada no Cemitério Parque da Saudade.

Ela deixa um filho, demais familiares e amigos enlutados.

