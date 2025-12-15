O grupo de montanhismo Robidamont, sediado em Brusque e reconhecido por reunir aventureiros de diversas cidades catarinenses e até de outros estados, promoveu no último sábado, 13, a 5ª edição de seu tradicional encerramento anual.

O encontro, então realizado em um sítio localizado em Nova Trento, marcou o fechamento de mais um ciclo de atividades intensas e desafiadoras vividas ao longo de 2025.

Aventureiros além de Brusque

Entre os participantes, estão aventureiros de diversas cidades de Santa Catarina, como Brusque, Guabiruba, Gaspar, Blumenau, Nova Trento, Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville, Florianópolis, Camboriú, São João Batista e Botuverá.

Além disso, o Robidamont também conta com integrantes vindos de Sarandi, no Rio Grande do Sul.

Grupo de Brusque celebra união

A confraternização teve como destaque a tradicional feijoada, acompanhada de momentos de lazer e de conversas que revisitaram as conquistas do ano.

Em clima descontraído, os participantes também projetaram novos desafios para o próximo calendário de aventuras.

Dessa forma, mantiveram viva a essência do grupo, marcada pela prática do montanhismo consciente, sempre pautada pelo companheirismo e por respeito à natureza.

O ambiente interiorano de Nova Trento, cercado por paisagens naturais, proporcionou o cenário ideal para a celebração.

Entre risadas, histórias e planos futuros, o encontro reafirmou a importância da amizade e da coletividade como pilares que sustentam o Robidamont em cada jornada.

As fotos do encontro

Após os anúncios no fim da edição, está disponível uma galeria especial de fotos.

O espaço, pois, reúne os melhores momentos desta confraternização, que encerrou o ano com entusiasmo, inspiração e o calor da amizade presente em cada detalhe.

Grupo de Brusque em festa

*Créditos: Robidamont >>

