A TV me avisa, agora, que hoje é o aniversário de 50 anos do Festival de Monterey, aquele que deu partida na visibilidade do flower power e que reuniu uma quantidade de nomes que se tornaram históricos. Virou filme, um daqueles que eu assistia, anos depois, sedenta de informação, nas sessões da meia-noite de um cinema de Santos.

Hoje, com a informação tão fácil, resta saber que nomes da cena de hoje serão tão… históricos.

Vamos de música? Incluindo o momento mais icônico, que é quando Jimi Hendrix coloca fogo na guitarra?

A pessoa nostálgica que vive em mim (nostálgica até do que não viveu) cumprimenta a pessoa nostálgica que habita em você.