Morador aciona polícia por furto e descobre que caminhonete foi guinchada por engano em Brusque
Depois de jogar futebol no bairro Azambuja, ele não encontrou o veículo estacionado
Um morador de Brusque passou por uma situação inusitada na noite de segunda-feira, 15. Ele acreditou que sua caminhonete, uma Volkswagen Saveiro, havia sido roubada, mas descobriu nesta terça-feira, 16, que o veículo tinha sido guinchado por engano. Um colega dele relatou o caso ao jornal O Município.
Na noite da segunda, o homem havia ido até a Sociedade São Paulo, no bairro Azambuja, para jogar uma partida de futebol com os amigos. Ao sair do local, não encontrou a Saveiro, que estava estacionada em frente a um supermercado ainda aberto. Imediatamente, pensou que o veículo havia sido furtado.
Com a ajuda de um amigo, acionou a Polícia Militar, que foi ao local para registrar um boletim de ocorrência. A equipe informou que o veículo não estaria longe, já que não havia sido flagrado por nenhuma câmera de segurança.
Desolado, o morador voltou para casa na esperança de que as autoridades localizassem a caminhonete. Para sua surpresa, na manhã desta terça-feira, recebeu uma ligação informando que o carro havia sido guinchado por engano.
“O homem foi até lá para guinchar um carro e acabou pegando o meu. Dizer que é inacreditável é pouco. Eu fui dormir às 4h, só olhando o telefone. Já estava totalmente descrente, porque jamais imaginaria que alguém guinchasse meu carro por engano. Até porque a polícia foi até o local bem rápido e realizou rondas para tentar localizar o veículo”, conta o proprietário.
Questionada, a Polícia Militar informou que o erro só foi percebido na manhã desta terça-feira, na oficina mecânica. O guincheiro acionou a equipe pelo 190 para providenciar a devolução do veículo. Tanto ele quanto o proprietário foram orientados a comparecer ao batalhão e, posteriormente, à delegacia de Polícia Civil para esclarecer o ocorrido.
