Morador de Blumenau morre em grave acidente em rodovia no Rio Grande do Sul

Alison Vargas Schultz, de 27 anos, morreu em um grave acidente na rodovia ERS-135, entre as cidades de Coxilha e Sertão, na manhã do último sábado, 11. A vítima morava em Blumenau.

Segundo informações, o acidente entre uma van Sprinter e um carro Fiat Mobi aconteceu por volta das 5h do sábado. No Mobi estava apenas Alison, que morreu no local. Quatro pessoas que estavam na van ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

Alguns amigos e familiares de Alison publicaram mensagens de despedidas nas redes sociais. Confira:

Hoje perdi um grande amigo, um companheiro de trabalho! A dor da sua ausência é e sempre será sentida! Que Deus te coloque em um bom lugar, meu amigo! Descanse em paz!

Todos sabemos que a morte faz parte da vida, mas ela consegue sempre nos surpreender. Estará sempre em nossos corações.

Informações sobre velório não foram divulgadas.

Leia também:

1. Homem é esfaqueado no bairro Águas Claras, em Brusque

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias

3. Divulgado horário e local de sepultamento de vítima de acidente em Botuverá

4. Defesa Civil de Santa Catarina emite alerta para queda nas temperaturas a partir desta segunda-feira

5. Secretaria de Saúde esclarece que não há falta de médicos na UBS Águas Claras



Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido

[Conteúdo comercial]