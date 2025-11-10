Morador de Brusque desaparecido é encontrado em Camboriú

O morador de Brusque desaparecido desde domingo, 9, em Balneário Camboriú foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 10, em Camboriú. A informação foi confirmada por familiares.

Onildo José Tarter foi localizado por funcionários de uma empresa de entulhos pegando água no local. Um parente que mora em Camboriú divulgou a notícia do desaparecimento de Nil, o que ajudou a encontrar o morador de Brusque. ”Nos mandaram imagens para confirmar se era ele mesmo”.

A família foi ao encontro de Onildo nesta manhã.

