Morador de Brusque desaparecido é encontrado em Camboriú

Informação foi confirmada por familiares

Morador de Brusque desaparecido é encontrado em Camboriú

Informação foi confirmada por familiares

Comente

O morador de Brusque desaparecido desde domingo, 9, em Balneário Camboriú foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 10, em Camboriú. A informação foi confirmada por familiares.

Onildo José Tarter foi localizado por funcionários de uma empresa de entulhos pegando água no local. Um parente que mora em Camboriú divulgou a notícia do desaparecimento de Nil, o que ajudou a encontrar o morador de Brusque. ”Nos mandaram imagens para confirmar se era ele mesmo”.

A família foi ao encontro de Onildo nesta manhã.

Arquivo pessoal

Leia também:

1. PM prende homem que ateou fogo na casa do irmão em Brusque
2. Tempo seco até quando? Confira a previsão para Brusque até sexta feira
3. Abandono e maus-tratos aos animais aumentam em Brusque; defensores da causa relatam principais atendimentos
4. VÍDEO – Bombeiros capturam tamanduá-mirim em casa, em Blumenau
5. Vítimas do tornado que devastou cidades no Paraná são identificadas

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo