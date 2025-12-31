Morador de Brusque divide prêmio da Trivale em sorteio extra nesta véspera de Ano Novo
Outros moradores foram premiados no giro da sorte
O morador do bairro Souza Cruz, em Brusque, João Benvenuti, divide o prêmio de R$ 20 mil em sorteio extra da Trivale nesta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, com um morador de Indaial.
Além dele, outros quatro moradores foram premiados no giro da sorte e levam para casa R$ 5 mil.
João Benvenuti
Mora no Souza Cruz
Kele Heil
Mora no Limeira Alta
Jeferson Gonçalves
Mora no Centro I
Valdirene Machado
Mora no Zantão
Dárcio Bittencourt
Mora no Primeiro de Maio