Morador de Brusque divide prêmio da Trivale em sorteio extra nesta véspera de Ano Novo

O morador do bairro Souza Cruz, em Brusque, João Benvenuti, divide o prêmio de R$ 20 mil em sorteio extra da Trivale nesta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, com um morador de Indaial.

Além dele, outros quatro moradores foram premiados no giro da sorte e levam para casa R$ 5 mil.

Confira a lista de vencedores:

João Benvenuti

Mora no Souza Cruz

Kele Heil

Mora no Limeira Alta

Jeferson Gonçalves

Mora no Centro I

Valdirene Machado

Mora no Zantão

Dárcio Bittencourt

Mora no Primeiro de Maio