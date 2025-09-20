Morador de Brusque é encontrado morto em praia de Navegantes

O morador de Brusque, Egnaldo de Borba Balbino, de 39 anos, foi encontrado morto em uma praia de Navegantes na manhã deste sábado, 20. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava sinais de morte não recente, porém sem indícios de violência.

A Polícia Militar prestou apoio, e o corpo ficou aos cuidados da Polícia Científica. Egnaldo residia no bairro Rio Branco e deixa uma filha enlutada. O sepultamento está marcado para as 15h deste domingo, 21, no cemitério Parque da Saudade.